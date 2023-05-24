أخبار السعودية.. 940 مليون ريال لمستفيدي سكني وقروض بدون كفيل

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

حذرت وزارة الصحة من فرض رسوم لفتح الملف في المستشفيات الخاصة، داعية إلى الإبلاغ عن ذلك.

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية و”الصندوق” لشهر مايو 2023.

كشف صندوق التنمية الاجتماعية، عن إمكانية حصول مستفيد الضمان الاجتماعي على قرض بدون كفيل.

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 من مايو الجاري لا تشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة الربع الرابع لعام 2022.

قال خبير تعزيز الصحة والتوعية الصحية، الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني، إن بعض المسلسلات السعودية قد تحفز على تجربة تعاطي المخدرات والنظر له كسلوك اعتيادي، خصوصًا لدى فئة المراهقين من كلا الجنسين.

قال حساب الموطن، إن الحصول على معاش من التأمينات الاجتماعية لا يحرم من استحقاقية الدعم.

أعلنت شركة طيران الرياض، فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المقيمين والذي أكد أنه دفع رسوم التأمين الطبي لتمديد الزيارة ومع ذلك يواجه مشكلة.

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