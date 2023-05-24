الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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أخبار السعودية.. 940 مليون ريال لمستفيدي سكني وقروض بدون كفيل

أخبار السعودية.. 940 مليون ريال لمستفيدي سكني وقروض بدون كفيل

أخبار السعودية.. 940 مليون ريال لمستفيدي سكني وقروض بدون كفيل
١٢:٣٥:٣٨ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تحذير من الصحة للمنشآت الصحية الخاصة: فرض هذه الرسوم مخالف

حذرت وزارة الصحة من فرض رسوم لفتح الملف في المستشفيات الخاصة، داعية إلى الإبلاغ عن ذلك.

الصندوق العقاري: إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2023

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية و”الصندوق” لشهر مايو 2023.

“صندوق التنمية” يكشف عن إمكانية حصول مستفيد الضمان على قرض بدون كفيل

كشف صندوق التنمية الاجتماعية، عن إمكانية حصول مستفيد الضمان الاجتماعي على قرض بدون كفيل.

تنويه مهم من الزكاة والضريبة للعملاء حول مبادرة الإعفاء من الغرامات

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 من مايو الجاري لا تشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة الربع الرابع لعام 2022.

الاقرار الضريبي - محاسب - الزكاة - - اله حاسبه - قروض - تعبيرية

خبير: الدراما تُحفّز على تعاطي المخدرات والكحول.. وهذه الفئة الأكثر تأثرًا

قال خبير تعزيز الصحة والتوعية الصحية، الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني، إن بعض المسلسلات السعودية قد تحفز على تجربة تعاطي المخدرات والنظر له كسلوك اعتيادي، خصوصًا لدى فئة المراهقين من كلا الجنسين.

تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على معاش من التأمينات الاجتماعية

قال حساب الموطن، إن الحصول على معاش من التأمينات الاجتماعية لا يحرم من استحقاقية الدعم.

رابط التقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لهؤلاء بمختلف التخصصات

أعلنت شركة طيران الرياض، فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

دفع التأمين ويواجه مشكلة.. توضيح مهم من الجوازات بشأن تمديد زيارة مقيم

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المقيمين والذي أكد أنه دفع رسوم التأمين الطبي لتمديد الزيارة ومع ذلك يواجه مشكلة.

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