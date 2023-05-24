وزير المالية: المملكة لديها خطط استثمارية في البنية التحتية على المدى البعيد

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قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة لديها خطط استثمارية في البنية التحتية على المدى البعيد.

وأضاف خلال جلسة حوارية بعنوان: “تعظيم القدرة التنافسية الخليجية العالمية” ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن منطقة الخليج لديها موقع إستراتيجي يمكنها من تحقيق طموحاتها الاستثمارية.

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منتدى قطر الاقتصادي

وتستضيف الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، منتدى قطر الاقتصادي تحت شعار “قصة نمو عالمية جديدة”.

ويشارك في المنتدى أكثر من 50 متحدثًا رئيسًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية.

كما يشارك نخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

علاوة على صانعي السياسات والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة.

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