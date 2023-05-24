بالعشرات.. “مدن” تُؤهّل حديثي التخرّج في برنامجها “عنان” لتنمية قدرات الشباب

تواصل – واس:

دشّنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، برنامجها التدريبي الأكبر من نوعه “عنان” لتمكين حديثي التخرج.

توطين الصناعات المحلية

وذلك ضمن مبادراتها لتنمية قدرات الشباب وتعزيز المهارات التي تؤهّلهم لدخول سوق العمل والإسهام في توطين الصناعات المحلية.

50 متدربًا ومتدربة من خريجي أبرز الجامعات

وضمّ البرنامج الذي حمل شعار “أطلق عنانك” 50 متدربًا من خريجي أبرز الجامعات، اختيروا وفق أدقّ معايير الاختيار بين المتقدمين.

كما رُوعي في تصميم البرنامج دراسة احتياجات “مدن” المستقبلية مع التركيز على التخصصات ذات الطلب الأعلى لدى الهيئة،

كنظم المعلومات، وإدارة الأعمال، إضافةً إلى المحاسبة والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية.

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إستراتيجية الهيئة الممكّنة لرأس المال البشري

وينطلق برنامج “عنان” من مستهدفات إستراتيجية الهيئة الممكّنة لرأس المال البشري، والمعتمدة على ركائز برنامج تنمية القدرات البشرية.

والبرنامج هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامية إلى إعداد السعوديين لسوق العمل المستقبلي من خلال تطوير مهاراتهم.

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إتاحة مصادر التعلّم الذاتي من خلال أكاديمية “مدن”

فيما تم تصميم منهجية التدريب المتبعة في البرنامج، بناءً على منهجية تشمل التدريب على رأس العمل، والجانب النظري،

إلى جانب إتاحة مصادر التعلّم الذاتي من خلال أكاديمية “مدن” الإلكترونية.

وشمل البرنامج تنمية المهارات والقدرات التي تتعلق بالعناية بالشريك، ومهارات العرض والإلقاء والاتصال الفعَّال،

إضافة إلى مهارات تحليل ومعالجة مشكلات العمل وإدارة الوقت وتحديد الأولويات.

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برنامج “عنان” يمنح المتدربين شهادة معتمدة

ويمنح برنامج “عنان” يمنح المتدربين شهادة معتمدة من جامعة “سالفرد بزنس سكول” البريطانية،

التي تحقّقت من منهجية التدريب النظري ومصادره؛ والمطبّقة على مدى 12 شهرًا.

بما يُسهم في تمكين المتدربين من تأدية مهام العمل بكفاءة عالية وتطوير مهاراتهم الشخصية والسلوكية في بيئة العمل.

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مدن تسعى للتطوير بعدد من البرامج المتخصصة

وأتى إطلاق برنامج “عنان” في إطار سعي “مدن” الدائم لتطوير كوادرها البشرية من خلال عدد من البرامج المتخصصة؛ منها:

1 – برنامج “قادة المستقبل” المعتمد من جامعة “سنترال ميزوري الأمريكية”.

2 – برنامج تطوير المراقب الشامل، والبرنامج المتقدم للقيادة.

3 – العديد من البرامج التدريبية التي تُعقد على مدار العام ضمن خططها للتدريب والتأهيل.