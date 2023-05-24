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الصندوق العقاري: إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2023
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الصندوق العقاري: إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2023

الصندوق العقاري: إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2023

الصندوق العقاري: إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2023
١١:٤٥:١٩ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية و”الصندوق” لشهر مايو 2023.

 وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني

وأكد أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مايو 2023، تجاوز 48.4 مليار ريال.

ونوه بن ماضي بتوقيع اتفاقيتي تمويل برنامج الدعم السكني المحدّث لباقات الدعم السكني مع بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول”،

بحيث تتيحان للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال.

وذلك استكمالاً لمساعي الصندوق الحثيثة لتحسين قدرة مستفيدي “سكني” على تحمّل تكاليف السكن.

استمرارية برامج الدعم وتنويع الخيارات التمويلية

وأشار إلى استمرارية برامج الدعم وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية ضمن حلول ومزايا متنوعة، حيث يوّفر برنامج الدعم السكني المحدّث مزايا متعددة منها:

1 – الدعم العيني.

2 – تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.

3 – برنامج الرهن الميسر.

4 – برنامج ضمانات التمويل العقاري، لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.

خدمات برامج الدعم السكني

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، ومنصة المستشار العقاري.

إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في كافة فروعه وعلى مدار 24 ساعة،

فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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أخبارالسعودية إيداع الدعم برنامج الإسكان حسابات مستفيدي سكني سكني صندوق التنمية العقارية وزارة الشؤون البلدية

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