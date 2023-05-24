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أعلاها 43.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة
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أعلاها 43.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

أعلاها 43.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

أعلاها 43.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة
١١:٢٤:١٥ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في حفر الباطن والأحساء.

وسجل 42 درجة في الدمام، و41 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والخرج والصمان، و40 درجة في بريدة والدهناء.

 وسجل 39 في العلا، في المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

الباحة 18 درجة مئوية.

والطائف وطريف والقريات 19 درجة مئوية.

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أمطار ورياح مغبرة على جميع مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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توقعات “الأرصاد”: أمطار ورياح مغبرة على جميع مناطق المملكة

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