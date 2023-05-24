رابط التقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لهؤلاء بمختلف التخصصات
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أعلنت شركة طيران الرياض، فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1- مسؤول خدمات الموظفين.
2- مسؤول التصميم التنظيمي.
3- ضابط أول.
4- مدير التوظيف.
5- مدير الثقافة والمشاركة.
6- مدير المكافآت والأداء.
7- مدير التصميم التنظيمي.
8- مدير أول تخطيط أعمال الولاء.
9- مدير أول مركز الاتصال.
10- مدير أول الضرائب.
11- كابتن.
12- مدير التصميم الأرضي والمنتجات.
13- مدير الأول لتجربة الأرضية.
14- مدير أول صيانة الخط.
15- مدير أول-تجربة السفر على متن الطائرة.
16- مدير مخاطر الأمن السيبراني.
17- طاقم طائرة (للثانوية فما فوق).
* بالإضافة لوظائف أخرى متعددة في مختلف التخصصات.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات، والتقديم على وظائف شركة طيران الرياض، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: (اضغط هنا)
* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) حسب الاكتفاء.