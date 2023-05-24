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رابط التقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لهؤلاء بمختلف التخصصات
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رابط التقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لهؤلاء بمختلف التخصصات

رابط التقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لهؤلاء بمختلف التخصصات

رابط التقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لهؤلاء بمختلف التخصصات
١٠:٤٨:٤٤ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران الرياض، فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، في مختلف التخصصات، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول خدمات الموظفين.

2- مسؤول التصميم التنظيمي.

3- ضابط أول.

4- مدير التوظيف.

5- مدير الثقافة والمشاركة.

6- مدير المكافآت والأداء.

7- مدير التصميم التنظيمي.

8- مدير أول تخطيط أعمال الولاء.

9- مدير أول مركز الاتصال.

10- مدير أول الضرائب.

11- كابتن.

12- مدير التصميم الأرضي والمنتجات.

13- مدير الأول لتجربة الأرضية.

14- مدير أول صيانة الخط.

15- مدير أول-تجربة السفر على متن الطائرة.

16- مدير مخاطر الأمن السيبراني.

17- طاقم طائرة (للثانوية فما فوق).

* بالإضافة لوظائف أخرى متعددة في مختلف التخصصات.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات، والتقديم على وظائف شركة طيران الرياض، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) حسب الاكتفاء.

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