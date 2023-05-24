مستغلاً ضعف الدولار.. الذهب يصعد عالميًا

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استغل الذهب الضعف الذي يعاني منه الدولار الأمريكي وصعد في تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1977 دولار للأوقية، فيما استقرب العقود الفورية عند مستوى 1975 دولار للأوقية.

الذهب عند التسوية أمس

وعند التسوية، أمس الثلاثاء ، تراجعت أسعار الذهب مع استمرار الجمود في مفاوضات سقف الديون الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.7 دولار لتصل إلى 1974.5 دولار للأوقية، لتقلص خسائرها بعد أن سجلت 1955.8 دولار خلال التعاملات.

أسعار الذهب محليًا

ومحليًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.57 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.69 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.75 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.93، وعيار 14 بـ 139.17، وعيار 12 سجل 119.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7420 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1670 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.570 ريال.

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