كبير الجراحين الأمريكيين: وسائل التواصل الاجتماعي خطر على الشباب

قال كبير الجراحين الأمريكيين، الدكتور فيفيك مورثي، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية بين الأطفال والمراهقين، حيث دعا صانعي السياسة إلى سن إرشادات أكثر صرامة.

جاء التحذير في سياق تقرير يلفت من خلاله مورثي الانتباه إلى قضية صحية عامة ملحة ويقدم توصيات بشأن معالجتها.

قال مورثي إن “هناك مؤشرات كثيرة على أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تنطوي أيضًا على مخاطر عميقة للإضرار بالصحة العقلية ورفاهية الأطفال والمراهقين”.

وأضاف إن الوثيقة لا تهدف إلى أن تكون شاملة بشأن الموضوع، بل تعتمد على الأدلة العامة المتاحة.

وكتب على “تويتر” عقب إصدار التقرير: “لا يوجد شيء أكثر أهمية للوالدين من الحفاظ على سلامة أطفالنا. وعندما يتعلق الأمر بحماية رفاهية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يحتاج الآباء إلى مزيد من الدعم”.

وأشار مورثي إلى بعض الفوائد كنتيجة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسرد التعبير عن الذات والروابط الاجتماعية.

ولفت إلى دراسة طولية لعام 2019 خلصت إلى أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي “يواجهون خطرًا مضاعفًا من المعاناة من نتائج سيئة في الصحة العقلية بما في ذلك أعراض الاكتئاب والقلق”.

ووصف مورثي الوضع الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي بأنه تجربة استمرت عقودًا.

وكتب في التقرير: “لا يتمتع أطفالنا ومراهقونا برفاهية الانتظار لسنوات حتى نعرف المدى الكامل لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. حتى الآن، يقع عبء حماية الشباب في الغالب على عاتق الأطفال والمراهقين وأسرهم”.

ومضي في استعراض العديد من الاقتراحات للآباء والمشرعين وشركات التكنولوجيا، وتشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق “الخالية من التكنولوجيا” وإنشاء لجان استشارية علمية للمساعدة في صياغة السياسات.

كما حث الباحثين على تكريس المزيد من الوقت والجهد لدراسة الموضوع.

وفي مارس، مضت ولاية يوتا الأمريكية قدمًا في إصدار تشريع يطالب الآباء أو الأوصياء بمنح الموافقة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا لاستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

