توقعات بوصول النفط لأعلى مستوياته في 2023.. لهذا السبب

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كشفت أحدث التوقعات عن تسبب الطلب على وقود الطائرات في رفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها العام الجاري.

ومن المتوقع – بحسب الرياض – زيادة الطلب على النفط أكثر من 7 ملايين برميل يوميا خاصة بعد إعادة فتح الصين لاقتصادها.

وبلغ متوسط عدد الرحلات الجوية التجارية العالمية في اليوم 105682 رحلة في الأسبوعين الأولين من شهر مايو، بما يتماشى مع الشهر نفسه في عام 2019 لأول مرة منذ الوباء ٪.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن انتعاش السفر الجوي العالمي سيكون هز المحرك الرئيس لنمو الطلب على النفط هذا العام .

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثالث

واليوم الثالث على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

خام برنت 77.7 دولار للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتًا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتًا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.

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