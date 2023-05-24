دفع التأمين ويواجه مشكلة.. توضيح مهم من الجوازات بشأن تمديد زيارة مقيم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المقيمين والذي أكد أنه دفع رسوم التأمين الطبي لتمديد الزيارة ومع ذلك يواجه مشكلة.

وقال المستفيد في سؤاله: “ممكن توضيح ليش إذا أريد أمدد الزيارة تجي هاذي (رسالة تقول إن مدة التأمين الصحي لا تغطي مدة التأشيرة) علمًا بأنه تم دفع رسوم التأمين”.

وردًا على ذلك، قالت الجوازات: ” يشترط وجود تأمين طبي لتتمكن من إتمام الإجراء”.

المخالفات المرورية

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن المخالفات المرورية ومدى تأثيرها على السفر من عدمه.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل المخالفات المرورية تمنع الشخص السعودي من السفر خارج المملكه وخارج الخليج؟”.

وأضافت الجوازات ردا على ذلك: ” المخالفات لا تمنع المواطن من السفر”.

كما تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مغرد قال إنه خرج من المملكة أثناء كورونا ويريد العودة حاليًا.

وردًا على ذلك قالت الجوازات: “تنص التعليمات على أن من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة 3 سنوات”.

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