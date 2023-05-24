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سارع بالتقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

سارع بالتقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى

سارع بالتقديم.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى
١٠:٠٤:٥١ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفير وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت أن الوظائف متاحة في الرياض والدمام وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1- مرافقة مرضى “الرياض”

– درجة الدبلوم في “جميع التخصصات”.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

– من مهام الوظيفة “توفير خدمات المرافقة للمرضى سواء أثناء المشي أو بواسطة كرسي متحرك أو إيصاله إلى السيارة”.

2- مُراقب تشغيل الخدمات الغذائية “الرياض”

– درجة البكالوريوس في “علوم الغذاء” أو “التغذية” أو تخصص ذات صلة.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

– من مهام الوظيفة “تفتيش تخزين الطعام وضمان الكمية والامتثال للسياسات والإجراءات”.

3- مراقب العمل “الدمام”

– درجة الدبلوم في “جميع التخصصات”.

– خبرة لا تقل عن سنة.

– من مهام الوظيفة (مراقبة العمل بجولات تفتيش دورية للمستشفى وتوثيق الملاحظات وفقًا للضرورة”.

4- مساعد العلاقات الحكومية – برنامج تمهير “جدة”

– درجة الدبلوم في تخصص العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو دبلوم معهد الإدارة العامة.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

– من مهام التدريب “متابعة جوازات السفر وتصاريح الإقامة، واستلام وتسجيل جوازات الموظفين وعائلاتهم؛ إصدار جوازات السفر لممثلي التأشيرات”.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي “من ثم اختيار قسم المناسب”:

1- مرافقة مرضى “الرياض”:

اضغط هنا

2- مُراقب تشغيل الخدمات الغذائية “الرياض”:

اضغط هنا

3- مراقب العمل “الدمام”:

اضغط هنا

4- مساعد العلاقات الحكومية – برنامج تمهير “جدة”:

اضغط هنا

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