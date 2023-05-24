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مقسمة على 3 جهات.. 6 مليارات ريال أرباح مؤسسات السوق المالية

مقسمة على 3 جهات.. 6 مليارات ريال أرباح مؤسسات السوق المالية

مقسمة على 3 جهات.. 6 مليارات ريال أرباح مؤسسات السوق المالية
١٠:١١:٣٣ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث إحصائية عن السوق المالية في المملكة عن أرباح للمؤسسات (بشكل إجمالي) قُدّرت بنحو 6 مليارات ريال بزيادة سنوية بلغت 29.8%.

وأوضحت الإحصائية – بحسب الوطن –  أن تلك الأرباح زادت خلال 2022 أكثر من 1.3 مليار ريال، حيث ارتفعت قيمة الأرباح من 4.7 مليارات ريال في 2021 إلى 6 مليارات ريال في 2022.

المرتبة الأولى 

وكشفت الإحصائية أن المؤسسات المالية التابعة لبنوك سعودية حققت نحو ثلاثة أرباع الأرباح المتحققة (70%)، بعد أن بلغ إجمالي أرباحها 4.2 مليارات ريال.

المرتبة الثانية 

وفي المرتبة الثانية تأتي مؤسسات السوق المالية بأرباح بلغت 1.4 مليار ريال، بزيادة سنوية هي الأكبر، حيث تجاوزت 61%.

المرتبة الثالثة 

أما المرتبة الثالثة فتأتي المؤسسات الدولية التي بلغت قيمة أرباحها 221 مليون ريال. والمؤسسات الإقليمية بأرباح بلغت 123 مليون ريال، وكانت أقلها مؤسسات ترتيب وتقديم المشورة التي بلغت أرباحها 51 مليون ريال.

وخلال العام الماضي، بلغ  إجمالي رءوس الأموال المدفوعة  17.5 مليار ريال، بزيادة سنوية 1.1 مليار ريال (6.2%)، بعدما ارتفع من 16.4 مليار ريال في 2021.

إجمالي الأصول

كما بلغ إجمالي الأصول في السوق 55.9 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 12.8 مليار ريال (30%). في حين بلغ إجمالي الالتزامات 18.9 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 7.4 مليارات ريال (64.6%).

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الكلمات الدلالية:
أرباح المؤسسات السوق السعودي السوق المالية الشركات المؤسسات

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