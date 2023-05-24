“صندوق التنمية” يكشف عن إمكانية حصول مستفيد الضمان على قرض بدون كفيل

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كشف صندوق التنمية الاجتماعية، عن إمكانية حصول مستفيد الضمان الاجتماعي على قرض بدون كفيل.

شرط الكفالة في حال كان العميل غير موظف

وأوضح حساب العناية بالعملاء، أن الصندوق يلجا إلى شرط الكفالة في حال كان العميل غير موظف حكومي، أو يعمل في جهة عمل لم ترتبط بنظام الحسم الدوري.

يتم الحسم على الكفيل عند عدم سداد المقترض لـ3 أقساط، ويخصم منه قيمة قسط واحد، وعند الانتهاء من كافة الأقساط تحسم المتأخرات.

الشروط الكاملة للحصول على قرض الأرامل والمطلقات

في الوقت نفسه، أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل،

وذلك في حالتين وهي أن تكون المتقدمة موظفة قطاع خاص وعلى رأس عمل، أو ربة أسرة، ‏فلابد من إحضار كفيل.

وأوضح حساب خدمة العملاء أنه في حال كانت المتقدمة غير موظفة حكومية على رأس العمل ‏فلا بد من إحضار كفيل موظفة أو موظف حكومي رسمي على رأس العمل، وأن تسمح التزاماته المالية المسجلة في “سمة” بالكفالة.

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وأضاف أنه “يمكن الاستعانة في التقرير الائتماني لدى “سمة” لمعرفة كافة التزامات المتقدمة المالية.

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أطلق بالأمس منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم.

حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

شروط الاستفادة من برنامج “كنف”

1 – موظفة حكومية

– ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

– نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

– صورة هوية العميلة

– أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة،

ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

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– أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

– أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

– تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

2 – موظفة القطاع الخاص

– ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

– نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

– صورة هوية العميلة.

– صورة هوية الكفيل.

– أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة،

– مختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

– أصل تعريف بالراتب مفصلاً للعميل موقعاً ومختوماً من جهة عمل العميل.

– أصل تعريف بالراتب مفصلاً للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

– شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً للعميل.

– أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

– تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

– تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

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