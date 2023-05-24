تحذير من الصحة للمنشآت الصحية الخاصة: فرض هذه الرسوم مخالف

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من فرض رسوم لفتح الملف في المستشفيات الخاصة، داعية إلى الإبلاغ عن ذلك.

وقال حساب “الصحة_937” التابع لوزارة الصحة في موقع “تويتر”، لا يتطلب رسوم مقابل خدمة فتح الملف في المنشآت الصحية الخاصة، وفي حال مخالفة ذلك كرمًا التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، أو الاتصال بالرقم 937 لتصعيد بلاغ بذلك”.

تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي

وتحذر وزارة الصحة المؤسسات الصحية الخاصة من عدم تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي.

وأشارت إلى تعميمها السابق الذي طالب المؤسسات الصحية الخاصة – سواء المستشفيات أو العيادات أو المجمعات الطبية – بالالتزام بالمادة (11/ 1 ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي ألزمت المؤسسة الصحية بإجراءات إدارية، من ضمنها توفير الملف والبطاقة الخاصة بالمريض.

وجاء ذلك بعد أن سجلت الوزارة قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بتحصيل مبالغ مالية – غير مستحقة نظامًا – من المرضى..

وذلك مقابل فتح الملف الخاص بالمريض، في مخالفة صريحة للأنظمة، مما يعرض تلك المؤسسات إلى عقوبات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

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