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اليورو يهبط لـ 4.04.. أحدث أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

اليورو يهبط لـ 4.04.. أحدث أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

اليورو يهبط لـ 4.04.. أحدث أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
٠٩:٥٥:٣٢ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.17

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.17

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر أمام الين، أمس، وسجل 138.80 مقابل الين في التعاملات الآسيوية المبكرة.

يأتي ذلك فيما تستمر  أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة هناك أطول فترة ممكنة.

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الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الدولار العملات الأجنبية اليورو سعر العملات

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