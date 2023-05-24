تنويه مهم من الزكاة والضريبة للعملاء حول مبادرة الإعفاء من الغرامات

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 من مايو الجاري لا تشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة الربع الرابع لعام 2022.

وأضافت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في موقع “تويتر”: “لا تشمل المبادرة إقرار الربع الرابع من عام 2022م ولا تشمل الربع الأول من عام 2023م”.

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مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات

وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن:

– إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.

-التأخر في السداد.

-التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

-غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

-غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة:

-أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي.

-أن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة.

-سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة:

-أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.

-أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

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مخالفات التهرب الضريبي

وأبانت أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح من خلال موقعها الإلكتروني.

ويتضمن الديل شرحًا مفصلاً لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

الاستفادة من تمديد المبادرة

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، التي تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة من خلال:

الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care

أو عن طريق البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)

أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).