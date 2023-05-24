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منها الرياض.. “الحصيني” يُحذر من أمطار غزيرة على 13 منطقة في المملكة
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منها الرياض.. “الحصيني” يُحذر من أمطار غزيرة على 13 منطقة في المملكة

منها الرياض.. “الحصيني” يُحذر من أمطار غزيرة على 13 منطقة في المملكة

منها الرياض.. “الحصيني” يُحذر من أمطار غزيرة على 13 منطقة في المملكة
٠٩:٠٠:٣٨ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى آخر على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة على المرتفعات الجبلية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة هي من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على المرتفعات الجبلية مع حبات برد.

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حالة مطرية تُسبق برياح نشطة مغبرة

وأضاف أن الحالة المطرية تُسبق برياح نشطة مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان.

 إضافة إلى مناطق نجران والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم  والمدينة وشمال الشرقية وشرق مكة.

أمطار ورياح مغبرة على جميع مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الغد.

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