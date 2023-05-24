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بعد انخفاض ليومين متتاليين.. “الذهب” يقفز وعيار 21 يسجل 209 ريالات

بعد انخفاض ليومين متتاليين.. “الذهب” يقفز وعيار 21 يسجل 209 ريالات

بعد انخفاض ليومين متتاليين.. “الذهب” يقفز وعيار 21 يسجل 209 ريالات
٠٩:٠٨:١٩ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.57 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.69 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.75 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.93، وعيار 14 بـ 139.17، وعيار 12 سجل 119.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7420 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1670 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.570 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.86 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.13 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.26 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.65، وعيار 14 بـ 138.17، وعيار 12 سجل 118.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7366 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1658 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.865 ريال.

تراجع أسعار الذهب أمس

وانطفأ بريق المعدن الأصفر بفعل الكثير من الضغوطات والتي كان أبرزها التفاؤل بشأن تسوية قضية سقف الديون الأمريكية.

كما أسهم أيضا في هذا الانخفاض مؤشر الدولار الثابت. والقوي الذي يتلقى الدعم من تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي حركت الأسواق. خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب مكارثي، من التوصل إلى اتفاق أمس بشأن كيفية رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار

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