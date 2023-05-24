تركيا.. رفض معاقبة لاعب واقعة “البصق” على “تريزيجيه” وهو ساجد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم توقيع عقوبة على ساميت أكايدين، اللاعب في فريق فنربخشة، بعد واقعة “البصق” على الدولي المصري محمود تريزيجيه، المحترف في فريق “طرابزون سبور”.

وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة قبل الماضية في الدوري الممتاز للموسم الحالي والتي انتهت بفوز فنربخشة بثلاثة أهداف لهدف، الخميس الماضي.

أسباب عدم معاقبة لاعب واقعة “البصق”

وقال بيان لجنة الانضباط “إنه وعلى الرغم من الإحالة إلى مجلسنا بخصوص الرياضي ساميت أكايدين، بسبب فعل البصق ضد رياضي الفريق المنافس؛ ونظرًا لعدم حدوث عناصر الانتهاك التأديبي المزعوم، لا يوجد مجال لتحديد العقوبة”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد التركي إحالة الأمر الى لجنة الانضباط لتوقيع العقوبات اللازمة على لاعب فنربخشة بسبب تجاوزه تجاه النجم تريزيجيه.

ومن جهته، دان نادي فنربخشة، أمس الثلاثاء، قرار الاتحاد التركي لكرة القدم، بإحالة مدافعه ساميت أكايدين، إلى لجنة الانضباط، بعد واقعة بصقه على اللاعب تريزيجيه خلال سجود الأخير فرحًا بتسجيل هدف لفريقه، “طرابزون سبور”.

وكان الدولي، تريزيجيه، قد احتفل بتسجيله هدف فريقه الوحيد – خلال الهزيمة 3-1 في شباك فنربخشة – بالسجود، وذلك قبل أن يبصق مدافع فنربخشه، باتجاهه، وفقًا لتقارير عدة، دون أن يتضح فيما إذا قد فعل ذلك عن عمد، إذ أنه تابع مسيره بسرعة من غير أن يبدر عنه أي رد فعل.

تصرف لا إنساني

ودان نادي طرابزون سبور الواقعة ووصفها بالتصرف “اللا إنساني”. وقال إنه “أمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب فنربخشة على تريزيجيه بينما كان ساجدًا بعد احتفاله بهدفه”.

ودعا النادي، المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف ورفض مثل هذا الاعتداء، وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم، معربًا عن توقعه بتفاعل جميع الأطراف، سواء الاتحاد التركي لكرة القدم أو نادي فنربخشة، لاتخاذ إجراءات على الفور مع أكايدين”.

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمعاقبة لاعب فريق “فنربخشه”، ساميت أكايدين، بسبب “بصقه” على النجم المصري، محمود حسن تريزيجيه.

“جيدّ أنني لم أشاهده

وقال تريزيجيه في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية، عن موقع “أودا تي في” التركي: “أنا آسف جدًا لما حدث، لم أرَ الحادث عندما وقع، في الواقع أنا محظوظ وإنه لأمر جيد أنني لم أشاهده”.

وأضاف: “شعرت بالضيق عندما رأيت الفيديو، لكنني لا أريد الحديث كثيرًا عن الموضوع”.

أكايدين، من جانبه، أصدر بيانًا، نشره على تويتر، قال فيه: “أنا أدين الادعاءات اللاأخلاقية بالتلاعب بحركتي التي هي جزء من عادة الرياضيين”.

والثلاثاء، عبر فنربخشة عن رفضه لقرار الاتحاد، الذي وصفه بأنه تم اتخاذه بناء على “تصورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي” مطالبًا بإعادة النظر فيه.

وبحسب موقع “هربر 7” المحلي فإن جماهير طرابزون سبور، أعربت عن غضبها الشديد من واقعة البصق، وطالبت بفرض عقوبات رياضية وإدارية بحق أكايدين، البالغ من العمر 28 عامًا.