توضيح عاجل من “سكني” حول موعد إيداع الدعم

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كشف برنامج سكني، أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه يتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.

خطوات الحصول على الدعم السكني

في الوقت نفسه، كشف برنامج سكني عن خطوات الاستفادة من باقات الدعم السكني، وذلك لمن لم يسبق له الاستفادة من قبل، حيث تشمل:

1 – التسجيل في برنامج سكني.

2 – التقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة.

3 – تحديد الممول.

4 – التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

1 – شراء وحدة سكنية جاهزة.

2 – تمويل البناء الذاتي.

3 – شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

4 – تمويل برهن العقار.

5 – دعم التمويل القائم.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاملاً لجنسية المملكة.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4- إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5- أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6- ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني