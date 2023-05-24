الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الشيخ الفوزان: لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر
فوائد الشعور بالندم.. لا تَقْسُ على نفسك والتمس لها الأعذار
بعد انخفاض ليومين متتاليين.. “الذهب” يقفز وعيار 21 يسجل 209 ريالات
تنويه مهم من الزكاة والضريبة للعملاء حول مبادرة الإعفاء من الغرامات
منها الرياض.. “الحصيني” يُحذر من أمطار غزيرة على 13 منطقة في المملكة
تركيا.. رفض معاقبة لاعب واقعة “البصق” على “تريزيجيه” وهو ساجد (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الشيخ الفوزان: لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

الشيخ الفوزان: لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

الشيخ الفوزان: لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر
٠٩:٢١:٤٠ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف سماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر.

جاء ذلك إجابة على سؤال يقول: في منطقتنا يصلي الإمام ومعظم الناس صلاة العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فما توجيهكم؟

وأوضح على موقعه الرسمي، أن ذلك لا يجوز.

لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

وأكد أنه لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”.

وبيّن أن صلاة الجمعة لها وقت يبدأ من زوال الشمس، وصلاة العصر لها وقت يبدأ عندما يصير ظل الشيء مثله، ولا يجوز تقديم صلاة العصر قبل وقتها وإذا صُلّيت قبل وقتها لا تصح.

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “صَلِّ الصلاة لوقتها”، حيث صلى عليه الصلاة والسلام وفق هذه المواقيت وقال: “صلوا كما رأيتموني أصلي”.

وأضاف أنه بالنسبة للجمع، فالجمع بين الصلاتين إنما يباح عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث أن الشخص المسافر مثلًا، لا يتمكن من أداء كل صلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين.

اقرأ أيضًا:

هل كل ما ينسب إلى الجاهلية محرم؟ الفوزان يجيب

بالفيديو.. الشيخ “الفوزان” يوضح طريقة علاج السحر المأكول

الكلمات الدلالية:
أذكار الصباح والمساء الجمع بين الصلوات السنة النبوية الشيخ الفوزان الفوزان صلاة الجمعة صلاة العصر

مواد ذات صلة

المزيد
تونس.. إقالة وزير الشؤون الدينية بعد تطاوله على المملكة

تونس.. إقالة وزير الشؤون الدينية بعد تطاوله على المملكة

٠٥:٣٨ م، الجمعة، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٦
700 دورية أمنية تجوب مكة خلال موسم الحج.. وهذه مهام «دوريات المشاعر»

700 دورية أمنية تجوب مكة خلال موسم الحج.. وهذه مهام «دوريات المشاعر»

٠٩:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
العثور على جثة ممزقة جراء حادث دهس بالقنفذة

العثور على جثة ممزقة جراء حادث دهس بالقنفذة

٠١:٥٤ ص، الأحد، ١٥ فبراير ٢٠١٥
تطور مفاجئ.. أوكرانيا تستخدم أقمارًا صناعية ستغير مسار الحرب

تطور مفاجئ.. أوكرانيا تستخدم أقمارًا صناعية ستغير مسار الحرب

٠٩:٣٥ م، الجمعة، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *