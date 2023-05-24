الشيخ الفوزان: لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

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كشف سماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر.

جاء ذلك إجابة على سؤال يقول: في منطقتنا يصلي الإمام ومعظم الناس صلاة العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فما توجيهكم؟

وأوضح على موقعه الرسمي، أن ذلك لا يجوز.

لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر

وأكد أنه لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”.

وبيّن أن صلاة الجمعة لها وقت يبدأ من زوال الشمس، وصلاة العصر لها وقت يبدأ عندما يصير ظل الشيء مثله، ولا يجوز تقديم صلاة العصر قبل وقتها وإذا صُلّيت قبل وقتها لا تصح.

🎙الشيخ #صالح_الفوزان

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💡لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر💡

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. انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ #مشروع_كبار_العلماء pic.twitter.com/vRI6gqXW3d — العلامة د.صالح الفوزان (@dralfawzann) May 24, 2023

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “صَلِّ الصلاة لوقتها”، حيث صلى عليه الصلاة والسلام وفق هذه المواقيت وقال: “صلوا كما رأيتموني أصلي”.

وأضاف أنه بالنسبة للجمع، فالجمع بين الصلاتين إنما يباح عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث أن الشخص المسافر مثلًا، لا يتمكن من أداء كل صلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين.

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