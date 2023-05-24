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تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على معاش من التأمينات الاجتماعية
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تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على معاش من التأمينات الاجتماعية

تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على معاش من التأمينات الاجتماعية

تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على معاش من التأمينات الاجتماعية
٠٧:٤٤:٠١ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب الموطن، إن الحصول على معاش من التأمينات الاجتماعية لا يحرم من استحقاقية الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين، يقول: “هل حصولي على معاش من التأمينات يجعلني غير مؤهل في حساب المواطن؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “وفي حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم”.

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توضيح عاجل من “حساب المواطن”: احتساب مبلغ الدعم من هذا التاريخ

احتساب مبلغ الدعم من هذا التاريخ

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن احتساب مبلغ الدعم للمستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه قام بالتسجيل بتاريخ 4/12، ومؤهل بتاريخ 5/19، فهل من المفترض أن يحصل على دفعتين أم دفعة وحدة؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الاهلية من غير احتساب الدفعات السابقة”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ “.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

-الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-والأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

-معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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