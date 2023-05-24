“التجارة” تخصص يومًا سنويًا لذوي الإعاقة وتكشف أهم مميزاته

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أعلنت وزارة التجارة موافقتها تخصيص يوم 29 من يوليو بشكل سنوي، لتقديم خصومات وتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقديم خصومات لذوي الإعاقة

وكشف التعميم الذي وجهه اتحاد الغرف، أن الموافقة على تخصيص يوم من كل عام لتقديم الخصومات لذوي الإعاقة، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمتطلبات لهذه الفئة الاجتماعية.

كانت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، قد وجهت خطابًا للوزارة يتضمن الرغبة في تقديم الخصومات والتخفيضات ليكون يومًا ثابتًا في كل عام، وفقًا لمقترح هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتخصيص يوم سنوي للخصومات.

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أهم الأهداف

وأوضحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن لديها العديد من الأهداف من أهمها:

1- تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

2- تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.

3- تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- تمكين ذوي الإعاقة الشامل في المجتمع دون تمييز.

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