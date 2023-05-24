الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“التجارة” تخصص يومًا سنويًا لذوي الإعاقة وتكشف أهم مميزاته
تنويه مهم من حساب المواطن للحاصلين على معاش من التأمينات الاجتماعية
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتخصيص مخيمات لشركات حجاج الداخل
مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع
منها الحرب الأوكرانية.. 4 أسباب لتراجع أرباح “غازبروم” الروسية 41% في 2022
5 سمات تضمن لك النجاح في المقابلة الوظيفية

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

“التجارة” تخصص يومًا سنويًا لذوي الإعاقة وتكشف أهم مميزاته

“التجارة” تخصص يومًا سنويًا لذوي الإعاقة وتكشف أهم مميزاته

“التجارة” تخصص يومًا سنويًا لذوي الإعاقة وتكشف أهم مميزاته
٠٧:٥١:٣٢ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة موافقتها تخصيص يوم 29 من يوليو بشكل سنوي، لتقديم خصومات وتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقديم خصومات لذوي الإعاقة

وكشف التعميم الذي وجهه اتحاد الغرف، أن الموافقة على تخصيص يوم من كل عام لتقديم الخصومات لذوي الإعاقة، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمتطلبات لهذه الفئة الاجتماعية.

كانت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، قد وجهت خطابًا للوزارة يتضمن الرغبة في تقديم الخصومات والتخفيضات ليكون يومًا ثابتًا في كل عام، وفقًا لمقترح هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتخصيص يوم سنوي للخصومات.

اقرأ أيضًا:

احذر ارتكاب الحوادث.. “التجارة” تستدعي 665 سيارة من هذا النوع

أهم الأهداف

وأوضحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن لديها العديد من الأهداف من أهمها:

1- تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

2- تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.

3- تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- تمكين ذوي الإعاقة الشامل في المجتمع دون تمييز.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من “التجارة” حول رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة بـ”البطاقة الائتمانية”

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التجارة السعودية المملكة ذوي الإعاقة وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
(الزراعة): أسعار الدجاج المحلي زادت ريالاً واحداً

(الزراعة): أسعار الدجاج المحلي زادت ريالاً واحداً

١٢:٥٤ م، الخميس، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٢
اليورو يتراجع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يتراجع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

١٠:٥٢ ص، الأثنين، ١٥ مايو ٢٠٢٣
تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم

تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم

٠٤:٥٤ م، الثلاثاء، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٠
5 مصارف سعودية تقفز بأرباحها أكثر من 4 مليارات ريال

5 مصارف سعودية تقفز بأرباحها أكثر من 4 مليارات ريال

٠٦:٣١ م، الأربعاء، ١١ أبريل ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *