خدمة اليوم.. 4 خطوات لتخصيص مخيمات لشركات حجاج الداخل

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات لتخصيص مخيمات لشركات حجاج الداخل.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح طلب تخصيص مخيمات لشركات حجاج الداخل المرخص لها بمزاولة الخدمة في الموسم ومعالجتها عبر هذه الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – ادخل على رابط الخدمة من موقع مركز خدمات الحج والعمرة “المخاع” المتعاقد معه.

2 – أدخل البيانات المطلوبة.

3 – يتم استقبال الطلب على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

4 – تُجرى عملية المفاضلة آليًا.

المتطلبات

1 – أن تكون شركة الحج فعالة.

2 – أن يكون لشركة الحج عقد فعال مع مزود خدمة.

3 – أن تقدم الشركة ضماناً بنكياً لعدد الحجاج المخصص لها.

4 – أن تكون الفترة هي الفترة المتاحة لاستقبال طلبات التخصيص.

5 – أن يتم اختيار مخيمات بعدد حجاج في حدود العدد المخصص للشركة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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