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مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع

مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع

مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع
٠٦:٥٧:٣٧ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 لليوم الثالث على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

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خام برنت 77.7 دولار للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتًا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتًا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء انخفاضًا حادًا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.

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تراجع مخزونات الخام

ونقلت مصادر من السوق عن المعهد أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو.

وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.

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تخفيضات الإنتاج

في غضون ذلك بدأت بعض دول تحالف أوبك+ هذا الشهر في تنفيذ تخفيضات للإنتاج. وتزايدت المخاوف من احتمال إعلان المزيد من الخفض بعد أن قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، “متألمين” ودعاهم إلى “الحذر”.

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