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منها الحرب الأوكرانية.. 4 أسباب لتراجع أرباح “غازبروم” الروسية 41% في 2022
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منها الحرب الأوكرانية.. 4 أسباب لتراجع أرباح “غازبروم” الروسية 41% في 2022

منها الحرب الأوكرانية.. 4 أسباب لتراجع أرباح “غازبروم” الروسية 41% في 2022

منها الحرب الأوكرانية.. 4 أسباب لتراجع أرباح “غازبروم” الروسية 41% في 2022
٠٦:٣٥:٣٧ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 41% العام الماضي، بسبب زيادة الضرائب.

الحرب الأوكرانية

ونقلت صحيفة “موسكو تايمز” المحلية، أمس الثلاثاء، عن الشركة التي تراجعت صادراتها من الغاز في أعقاب الحرب الأوكرانية.

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زيادة الضرائب

وأضافت أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 41% العام الماضي بسبب زيادة الضرائب.

ووفق الشركة، بلغ صافي أرباحها 1.2 تريليون روبل (15.7 مليار دولار) للعام 2022، انخفاضًا من 2.1 تريليون روبل (نحو 26 مليار دولار)، في العام السابق له.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن “هوامش الربح تأثرت بزيادة مدفوعات الضرائب في النصف الثاني من العام”.

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عدم توزيع أرباح نقدية

وذكر البيان أن مجلس إدارة الشركة قرر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2022 بأكمله.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة فاميل ساديغوف، إنه نظراً لأن توزيعات الأرباح لـ6 أشهر قد تجاوزت بالفعل المستوى المستهدف البالغ 50 في المائة من صافي الأرباح، تَقرر تَرْك توزيعات الأرباح عن العام بأكمله بالتساوي مع الدفعة الأولية.

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العقوبات الغربية

وفرضت دول غربية عقوبات قاسية ضد روسيا وشركات تملكها الدولة في أعقاب حرب موسكو في أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير 2022.

لكن لم يتم فرْض عقوبات مباشرة على صادرات شركة الطاقة الروسية العملاقة، التي تُعد المصدر الرئيسي لإيراداتها، إلا أن حجم الصادرات انخفض إلى النصف تقريباً العام الماضي، ليصل إلى 101 مليار متر مكعب.

تراجع أسهم غازبروم

وتراجعت أسهم «غازبروم» بنحو 4%، بعد أن قالت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين، إن مجلس إدارتها قرر عدم دفْع أرباح للعام بأكمله بعد تخصيص أرباح نصف سنوية تُقدّر بـ1.2 تريليون روبل (15 مليار دولار).

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