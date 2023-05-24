5 سمات تضمن لك النجاح في المقابلة الوظيفية

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يتابع الشباب والمتخرجون الجدد إعلانات الوظائف الشاغرة؛ بحثًا عن وظيفة مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم؛ ويدخلون في العديد من المقابلات الوظيفية.

أهم سؤال في المقابلة الوظيفية

ووفقًا لـ ريس روبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة the CEO Forum Group وكذلك مقدم برنامج The CEO Show فإن أهم سؤال ينبغي على المرشح للوظيفة طرحه خلال مقابلة العمل هو: ما السمات التي ستساعدني على النجاح على المدى الطويل داخل الشركة؟

ودائمًا ما يعجب أصحاب العمل ويتأثرون بالأشخاص المبادرون والذين يدخلون مباشرة إلى صلب الموضوع، لذلك فإن هذا السؤال سيكون من الرائع طرحه في مقابلة العمل.

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5 سمات يقدّرها أصحاب العمل

كما أشار روبرت إلى خمس سمات إضافية يقدرها أصحاب العمل أكثر من غيرها في المتقدمين للوظيفة:

1 – الوفاء بالوعود

أوضح روبرت أن أحد المديرين التنفيذيين أخبره من قبل أنه نادرًا ما يفي الأشخاص بوعودهم، لذلك فإنه حينما يقابل شخص يفعل ذلك حقًا فإنه يعرف أنه بإمكانه الوثوق به.

وهذا يعني أنه في حالة أن قلت إنك ستتصل في الثالثة مساءً لا تتصل الساعة 3:02، وإذا قلت إنك سترسل سيرتك الذاتية يوم الثلاثاء فلا تفعل ذلك صباح الأربعاء.

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2 – أن تكون متعلمًا مدى الحياة

من وجهة نظر جهات التوظيف، فإن الأشخاص المتعلمين مدى الحياة هم أفضل استثمار، لأنهم سيواصلوا إضافة المزيد من القيمة لمعرفتهم مع كل شيء جديد يستوعبونه ويستكشفونه.

تلك الفئة من الأشخاص قد تتجه للحصول على دورات إضافية وحضور المزيد من الحلقات الدراسية وقراءة العديد من الكتب.

3 – أن تقوم بأبحاثك

لا تدخل أي مقابلة عمل دون إلقاء نظرة على موقع الشركة والسيرة الذاتية لمدير التوظيف.

ويعد واحدة من أسرع الطرق لخسارة فرصتك في الحصول على وظيفة هي عدم معرفة أي شيء عن المحاور أو الشركة.

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4 – الخروج من منطقة راحتك

بدلًا من القيام بالحد الأدنى، افعل شيئًا جديدًا وصعبًا، وتعد تلك هي الطريقة الوحيدة للنمو السريع، ومن ضمن طرق القيام بذلك هي التطوع لتولي مهام لم يتطوع أحد للقيام بها.

5 – أن تكون فضوليًا باستمرار

تعد مقابلة العمل هي فرصتك لإظهار فضولك ومهاراتك في التفكير، وبالنسبة لروبرت فإن القاعدة العامة هي أن تطرح 3 أسئلة على الأقل خلال المقابلة.