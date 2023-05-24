أكثرها عن الأمتعة.. 754 شكوى قدمها المسافرون على الناقلات الجوية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئةُ العامة للطيران المدني، أن عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر إبريل الماضي بلغ 754 شكوى.

الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ

ورصدَ مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف مسافر.

وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر إبريل وصلت إلى 100%.

بينما حلَّ طيران ناس ثانياً بواقع (28) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%.

وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (35) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92%.

أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا

فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر إبريل عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لإبريل الماضي، أشارَ إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة.

وشكلت نسبة الشكاوى 2% لكل 100 ألف مسافر خلال إبريل، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 62 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%.

مطار الطائف الدولي

كما حصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة.

وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا..

بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

المطارات الداخلية

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

أهداف إصدار التقرير الشهري

وبيَّنَت أنَّ إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى:

– تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب.

– تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين.

– تحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.