8 نصائح مفيدة لحماية سيارتك من أشعة الشمس

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لفصل الصيف طبيعته الخاصة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشدة، وتؤثر أشعة الشمس الحارقة على سيارتك، حيث من الممكن أن تؤثر في قيمتها فضلاً عن التأثير السلبي في محتوياتها.

وخبراء صناعة السيارات يقولون إن الأشعة فوق البنفسجية للشمس يمكنها أن تتلف السيارات بطرق مختلفة، مما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية لمالكيها.

الأضرار التي تسببها أشعة الشمس للسيارة

السيارات الساخنة تجعل الرحلات غير مريحة، يعد مكيف الهواء أمرًا شائعًا في السيارات، ويساعد تظليل النوافذ على زيادة راحة الركاب. يعد ركن السيارة في الشمس طريقة مؤكدة لجعل القيادة غير مريحة للغاية حتى يبدأ مكيف الهواء.

يمكن استخدام طرق بسيطة للحفاظ على برودة السيارات. يعد استخدام ستائر نوافذ السيارة أحد أكثر الطرق فعالية لحجب أشعة الشمس. وتوفر هذه الظلال أيضًا الحماية من الأضرار غير المرئية التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

قد يشمل الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية بالسيارة الآتي:

طلاء باهت.

تدهور حالة مكونات المطاط والبلاستيك.

تأثر لوحات القيادة.

المقاعد -خاصة الجلد والفينيل.

تلاشي أعمال الطلاء.

تشقق لوحة العدادات.

تسبب الأشعة فوق البنفسجية تحلل المطاط. وتتأثر المكونات المصنوعة من الفينيل والجلد بأشعة الشمس بمرور الوقت. الضرر الأكثر وضوحًا سوف يحدث لهيكل السيارة.

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طرق حماية سيارتك من أشعة الشمس

وتتعدد طرق حماية السيارة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ومن أهمها:

اختيار لون السيارة

أحد الأسباب الرئيسة لاختيار السيارات في البلدان الحارة غالبًا بيضاء أو سوداء أو فضية، هو تجنب مشاكل الطلاء الباهت. أي سيارة تعرضت لدرجة تلاشي طلاءها ستفقد قيمتها.

اركن في الظل

سيقلل ركن سيارتك في الظل من كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تتسلط عليها، لا تنس أن الشمس تتحرك طوال اليوم.

اغسل ونظف السيارة

يساعد تنظيف السيارة بانتظام على منع التآكل. لا ينصح بغسل السيارة في الشمس لأن منتجات التنظيف يمكن أن تجف قبل شطفها. لكن التنظيف لا يزال مفيدًا للحماية من أشعة الشمس. تحتوي بعض أنواع صابون غسيل السيارات على حماية محدودة من الأشعة فوق البنفسجية.

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شمع طلاء السيارة

أفضل بكثير هو تقديم خدمة كاملة نظيفة للسيارة. سيضيف استخدام الشمع طبقة حماية من الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على لمعان الطلاء. احرص على عدم الإفراط في استخدام الشمع.

استخدم غطاء السيارة

شكل آخر فعال للحماية هو استخدام غطاء السيارة. الغطاء الجيد سيحجب الأشعة فوق البنفسجية.

استخدم مظلات الزجاج الأمامي

تساعد ستائر نوافذ السيارة على حماية الجزء الداخلي من السيارات. هذا يمكن أن يحفظ المقاعد الجلدية من التلف، ويحافظ على لوحات العدادات من التشقق. كما أنه سيجعل دخول السيارة أكثر متعة.

درجات الحرارة آخذة في الارتفاع، وكان عام 2022 هو العام الخامس الأكثر سخونة على الإطلاق. تساعد ستائر نوافذ السيارة في الحفاظ على وهج الشمس من تدفئة الأجزاء الداخلية للمركبة.

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تكييف المقاعد الجلدية

سيساعد تكييف المقاعد الجلدية في السيارات على حمايتها. لكنها لن تمنع المناطق الأخرى من السيارة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. لذلك، يجب التعامل مع هذا كإجراء احترازي إضافي.

الزجاج المظلل

يساعد استخدام طبقة واقية أو تظليل النوافذ على حجب الكثير من الأشعة فوق البنفسجية. قد تساعد النوافذ المظلمة السائقين في ضوء الشمس الساطع أيضًا.