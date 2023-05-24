لهذه الأسباب.. الرجال أكثر عرضة لفقدان الوزن من النساء

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يتبع الكثير من الناس برامج متنوعة لإنقاص الوزن، والذهاب إلى الأطباء المتخصصين في “الريجيم”، وكتابة النظام الغذائي للمساعدة في إنقاص الوزن بشكل سهل وسريع.

وحتى تقوم بإنقاص وزنك بنجاح على المدى الطويل، يتوجَّب عليكَ إجراء تغييرات دائمة في أسلوب حياتكَ وعاداتكَ الصحية.

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الرجال يفقدون أوزانهم أسرع

وكشفت دراسة حديثة، في موقع ميديكال إكسبريس البريطاني، أن الرجال يفقدون أوزانهم أسرع من النساء.

وذلك لأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، يفقدهم نسبة عالية من الدهون، وتتحسن مستويات سكر الدم لديهم مقارنة بالإناث.

هرمون الإستروجين

ومن جانبهم قال الباحثون بجامعة إدنبرة إن هرمون الإستروجين، أحد الهرمونات الجنسية الأنثوية الرئيسة، يجعل من الصعب على النساء إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية.

ويرجع ذلك إلى أن هرمون الإستروجين يعزز تخزين الدهون للخصوبة، لأن الحمل يتطلب الكثير من الطاقة.

ويرتبط الحد من السعرات الحرارية مع الحفاظ على مستويات العناصر الغذائية الأساسية، بالوقاية من حالات مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

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نظام غذائي منخفض السعرات

وأظهرت نتائج الدراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 22% لدى الشباب الذكور مقابل 16% فقط لدى الإناث الشابات.

وكانت التأثيرات على دهون الجسم أكثر لفتًا للانتباه، فقد قلل الذكور من كتلة الدهون بنسبة 70% تقريبًا، بينما لم تفقد الإناث أي دهون على الإطلاق.

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مقاومة فقدان الدهون

ووجدت الدراسة أن:

الإناث قاومت فقدان الدهون مقارنة بالذكور.

واستهلكت طاقة أقل وزادت من إنتاج الدهون بعد الوجبات.

لذا أصبح الرجال أكثر عرضة لفقدان الدهون من النساء.

وفى ذات السياق قال الدكتور ويليام كاوثورن، بجامعة إدنبرة لعلوم القلب والأوعية الدموية، ومؤلف الدراسة، إن الأنظمة الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية لها العديد من الفوائد الصحية وقد تعزز شيخوخة صحية.