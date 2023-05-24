رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوعد بهجوم مضاد.. قريبا

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توعد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، بهجوم أوكراني مضاد يبدأ قريبا، على القوات الروسية، في المدن التي خضعت لسيطرتها مؤخرا.

لا يمكن إضاعة الوقت

وفي تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، أكد بودانوف إن هناك حاجة إلى: “مزيد من الأسلحة ، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتابع: “لا يزال العديد من المدنيين تحت الاحتلال الروسي، ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت، ويجب إخراج روسيا من أراضينا، باستخدام نستخدم كل قواتنا ووسائلنا لتحقيق هذا الهدف”.

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وميدانيا، أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليا، أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها.

وأوضح ماليار أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وإن القتال مستمر في الضواحي، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.