الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوعد بهجوم مضاد.. قريبا
في 5 خطوات.. طريقة رفع سرعة الحاسب لأقصى حد ممكن (فيديو)
في بيئة العمل.. كيف تتعامل مع الزميل المزعج المثير للقلق؟
أنقذها في اللحظة الأخيرة.. إشادات واسعة بطبيب كويتي
الأربعاء 4 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
مع تحذيرات خطيرة.. الصحة العالمية تكشف عن الوباء القادم

الرئيسية

 /

دولي

 /

رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوعد بهجوم مضاد.. قريبا

رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوعد بهجوم مضاد.. قريبا

رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوعد بهجوم مضاد.. قريبا
٠٣:٠٧:١١ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توعد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، بهجوم أوكراني مضاد يبدأ قريبا، على القوات الروسية، في المدن التي خضعت لسيطرتها مؤخرا.

لا يمكن إضاعة الوقت

وفي تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، أكد بودانوف إن هناك حاجة إلى: “مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية”، حسب “سكاي نيوز عربية”.
وتابع: “لا يزال العديد من المدنيين تحت الاحتلال الروسي، ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت، ويجب إخراج روسيا من أراضينا، باستخدام نستخدم كل قواتنا ووسائلنا لتحقيق هذا الهدف”.

اقرأ أيضا:

بعد سقوط باخموت.. خطوة أوروبية مفاجئة قد تغير مجرى الحرب في أوكرانيا

تقدم أوكراني في باخموت

وميدانيا، أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليا، أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها.

وأوضح ماليار أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وإن القتال مستمر في الضواحي، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية الأوكلانية باخموت رئيس الاستخبارات الأوكرانية

مواد ذات صلة

المزيد
موسى إبراهيم: سيف الإسلام يُقابل زعماء قبائل ويعد لاستعادة طرابلس

موسى إبراهيم: سيف الإسلام يُقابل زعماء قبائل ويعد لاستعادة طرابلس

١٠:١٦ ص، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠١١
بريطانيا تعلن عن قرار طاريء وفوري بشأن الوقود

بريطانيا تعلن عن قرار طاريء وفوري بشأن الوقود

٠٩:٥٩ م، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠٢٢
منعه من الظهور.. معلومات سرية تكشف مفاجأة عن زعيم مليشيا الحوثي

منعه من الظهور.. معلومات سرية تكشف مفاجأة عن زعيم مليشيا الحوثي

١١:٠٧ م، الأربعاء، ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
شاهد.. امرأة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها أثناء احتضارها وسط الثلوج

شاهد.. امرأة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها أثناء احتضارها وسط الثلوج

٠٨:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *