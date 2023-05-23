في 5 خطوات.. طريقة رفع سرعة الحاسب لأقصى حد ممكن (فيديو)

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في كثير من الأحيان قد يعاني مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي من مشاكل بطء الجهاز الأمر الذي يتسبب في ضياع الوقت والجهد.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بالتفصيل طريقة حل مشكلة بطء الحاسب الآلي.

وقال الحمادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا كان جهازك الكمبيوتر بطيء في عمله؛ فقد يكون من الأسباب هي إعدادات الطاقة!” .

وأضاف أنه يمكن من خلال الإعدادات رفع سرعة وأداء جهازك لأقصى حد ممكن حسب إمكانات الحاسوب.

خطوات تسريع الحاسب

– فتح لوحة التحكم

– الضغط على النظام والأمان

– اختيار خيارات الطاقة

– الضغط على إظهار مخططات إضافية

– اختيار أداء عالي

وأشار الحمادي، إلى أن هذه الطريقة أفضل في حالة توصيل الحاسوب بالشاحن المباشر، موضحا أن هذه الطريقة تستهلك البطارية في حال استخدام اللابتوب بسرعة.

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