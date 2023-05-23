أنقذها في اللحظة الأخيرة.. إشادات واسعة بطبيب كويتي

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر إنقاذه طفلة ابتلعت قطعة بلاستيكية، خلال تسوقها مع والدها في أحد المتاجر.

روى الواقعة

وقال د.يعقوب العصيمي، وهو حديث تخرج في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن: “كنت أسير في الطريق، فانتبهت أن هناك طفلة تركض، ويدها على رقبتها، ورأيت عبوة ماء بلا غطاء على الأرض، فأيقنت الخطر وعلمت أنها تختنق”، حسب “القبس”.

إعلان تخرجه

وغرد العصيمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “الحمدلله الذي سخرني لإنقاذ الطفله باللحظات الحرجه .. هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة.. وبهذا أعلن بحمدلله تعالى وفضله تخرجي من جامعه العلوم والتكنولوجيا الأردنية وحصولي على درجة البكالوريوس تخصص دكتور في الطب والجراحة”.

الحمدلله الذي سخرني لانقاذ الطفله

باللحظات الحرجه ..

هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسه .. وبهذا اعلن

بحمدلله تعالى وفضله تخرجي من

جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه

وحصولي على درجه البكالوريوس

تخصص دكتور في الطب والجراحه ورسمياً

د. يعقوب محمد صليبي العصيمي pic.twitter.com/IQXxTBNY7s — د. يعقوب العصيمي (@dr_y38ob) May 22, 2023

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إشادة بتصرفه

وتحول العصيمي إلى بطل لدى رواد ومتابعي السوشيال ميديا، وأثنوا على صنيعه، وعلق أحد المتابعين قائلا: “ألف مبروك التخرج وأهنئك على سرعة تدخلك بإنقاذ الطفلة، وهذا شعور جميل جدا، اسأل الله أن يوفقك في مشوارك القادم وينفعك بعلمك البلاد والعباد”.

وعلق آخر: “الحمدلله الله سخر وجودك في تلك اللحظة، تنقذ روح طفلة وتفرح أهلها، وتحس بحلاوة العلم اللي تعبت في تحصيله سنوات”.