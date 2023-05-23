في بيئة العمل.. كيف تتعامل مع الزميل المزعج المثير للقلق؟

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في بعض الأحيان قد يضطر الموظف التعامل مع زميل يسبب له حالة من القلق أو الإزعاج في مجال وبيئة العمل، الأمر يتطلب الحكمة لتفادي الوقوع في مشاكل في بيئة العمل، وأيضا لخلق جو من الوئام والاحتواء بين الزملاء.

وأظهر استطلاع أجرته شركة Quality Logo Products في عام 2022 وجود أكثر من 90% من الموظفين لديهم زميل واحد على الأقل يسبب لهم إزعاجًا، وعلى الرغم من الانتشار الكبير لزملاء العمل المزعجين، لا توجد قاعدة عامة حول كيفية التعامل معهم.

التعامل مع الزميل المزعج

ويوضح دانيال جولمان عالم نفس ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا لعام 1995 “الذكاء العاطفي: لماذا يمكن أن يكون أكثر من معدل الذكاء”. إن التعامل مع زميل عمل مزعج لا علاقة له بكيفية معاملتك له، بل له علاقة أكبر بكيفية إعدادك لنفسك، مضيفا أن “المفتاح الخفي هنا هو الوعي والإدارة الذاتية”.

وأولى خطوات التعامل مع زميل عمل مزعج هي التحقق من نفسك وأنت حوله، من خلال معرفة “:

1- ما تشعر به.

2- كيف يشكل تصوراتك، ودوافعك، وأفعالك.

3- ما إذا كان ذلك يضر بأدائك أم لا؟.

ويضيف جولمان، في كتابه أن الإجابة على هذه الأسئلة “يقودك إلى فهم ما يجري، ومن خلال تحديد ما يحفزك، يمكنك توقع هذه الإجراءات بشكل أفضل وتنظيم نفسك”، كذلك ينصح جولمان بإجراء حديث حماسي صغير مع النفس قبل الذهاب إلى العمل.

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