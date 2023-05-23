مع تحذيرات خطيرة.. الصحة العالمية تكشف عن الوباء القادم

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ترجح منظمة الصحة العالمية أن تكون الإنفلونزا هي الوباء القادم، لذلك تعدها مرضًا يشكل تهديدًا ذا أولوية للمنظمة، وتواصل العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الوقاية منها قبل أن تحدث الكارثة.

الأنفلونزا على رأس الأوبئة

وفي الوقت نفسه، اعتبر خبير الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، د.آدم كوتشارسكي، في تعليق نشرته “ديلي ميل” البريطانية أن الإنفلونزا يجب أن تكون على رأس قائمة الأوبئة المتوقع حدوثها تاليا.

وبرر رأيه نظرا لتسببها في موجات مرضية سابقا، كما أن لها قدة على التحور، ما قد يؤدي إلى نشر وباء من نوع جديد منها، حسب “اليوم”.

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استعدادات الوباء القادم

وأول أمس الاثنين، حث تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة، حسب “الجزيرة”.

وكان جيبريسوس يتحدث في الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، وقال إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.