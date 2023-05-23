الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بردية في عقبة ضلع وسيول عارمة بالمجمعة (فيديو)
استشاري يحذر الوالدين من ممارسات سلبية تؤثر على النمو النفسي الطبيعي للطفل
عبر 3 طرق.. كيفية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية في “توكلنا”
جرأة في إزهاق الأرواح.. مليشيا الحوثي تنهي حياة شاب
10.3 مليار.. التنمية الوطني يساهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم
مشهد مؤثر.. سيول تجرف قطيعًا من الإبل في وادي ضمد

الرئيسية

 /

محليات

 /

بردية في عقبة ضلع وسيول عارمة بالمجمعة (فيديو)

بردية في عقبة ضلع وسيول عارمة بالمجمعة (فيديو)

بردية في عقبة ضلع وسيول عارمة بالمجمعة (فيديو)
٠١:٤٥:١٩ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق في عسير والرياض مساء أمس الثلاثاء.

أمطار وبرد بالمجمعة وعقبة ضلع

وأظهرت مقاطع فيديو تساقط كثيف للبرد في عقبة ضلع بمنطقة عسير، وهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في المجمعة بمنطقة الرياض.

أمطار غزيرة بعدة مناطق

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ، مساء أمس الثلاثاء، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ وزخاتٍ من البرد؛ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.

أيضا هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير والواديين ، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

اقرا أيضا:

هطول أمطار غزيرة على طريف والباحة وعسير

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة المجمعة سيول عقبة ضلع

مواد ذات صلة

المزيد
أمطار متوسطة على جدة.. والدفاع المدني يعلن استعداده للطوارئ

أمطار متوسطة على جدة.. والدفاع المدني يعلن استعداده للطوارئ

٠١:١٤ م، الأثنين، ٢٢ فبراير ٢٠١٦
خادمة إثيوبية تقتل كفيلها وتدعي الجنون.. في جدة

خادمة إثيوبية تقتل كفيلها وتدعي الجنون.. في جدة

١٠:٥٥ ص، الأربعاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢
وزير الصحة: رصدنا حالات «محدودة» للإصابة بالملاريا

وزير الصحة: رصدنا حالات «محدودة» للإصابة بالملاريا

٠٦:٣١ م، الثلاثاء، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٥
«الحربش» يُحذِّر من تأثير الانفتاح على زيادة العنوسة والطلاق

«الحربش» يُحذِّر من تأثير الانفتاح على زيادة العنوسة والطلاق

٠٥:٠٧ م، الأثنين، ٠٥ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *