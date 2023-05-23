بردية في عقبة ضلع وسيول عارمة بالمجمعة (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق في عسير والرياض مساء أمس الثلاثاء.

أمطار وبرد بالمجمعة وعقبة ضلع

وأظهرت مقاطع فيديو تساقط كثيف للبرد في عقبة ضلع بمنطقة عسير، وهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في المجمعة بمنطقة الرياض.

أمطار غزيرة بعدة مناطق

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ، مساء أمس الثلاثاء، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ وزخاتٍ من البرد؛ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.

أيضا هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير والواديين ، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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