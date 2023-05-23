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بدء التحقيق مع عمران خان وإنكار للاتهامات ودعوة لانتخابات مبكرة
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بدء التحقيق مع عمران خان وإنكار للاتهامات ودعوة لانتخابات مبكرة

بدء التحقيق مع عمران خان وإنكار للاتهامات ودعوة لانتخابات مبكرة

بدء التحقيق مع عمران خان وإنكار للاتهامات ودعوة لانتخابات مبكرة
٠١:٤٦:٢٦ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمع مكتب المحاسبة الوطني، المعني بمكافحة الفساد، إلى أقوال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في اتهامات بالفساد، وذلك بعد أقل من أسبوع على رفضه لاستدعاء للمثول أمامها واستنكاره للاتهامات الموجهة إليه.

احتجاجات واسعة

وألقت الشرطة القبض على خان في التاسع من مايو الجاري، مما دفع أنصاره لتنظيم احتجاجات واسعة، وأثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود. وأُطلق سراح خان بعد ذلك بكفالة.

وقال محامي خان، فيصل شودري، إنه: “حضر التحقيق” في إشارة إلى قيام مسؤولين من مكتب المحاسبة الوطني باستجوابه حول اتهامه وزوجته بحصولهما على أراض بملايين الدولارات كرشوة من رجل أعمال في مجال العقارات من خلال صندوق خيري.

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إنكار الاتهامات وانتخابات مبكرة

من جانبه، وصف خان هذه الاتهامات بأنها: “لا أساس لها وعبثية وملفقة تماماً” في بيان إلى المكتب الأسبوع الماضي، حسب “العربية”.

وأصبح عمران خان رئيساً للوزراء في 2018، وأطيح به من منصب رئيس الوزراء بعد خسارته في تصويت على الثقة عام 2022.

وشن خان حملة منذ ذلك الحين من أجل انتخابات مبكرة ونظم مع أنصاره مسيرات في جميع أنحاء البلاد.

وكان رئيس الوزراء الذي خلفه شهباز شريف قد رفض دعوة خان لإجراء انتخابات عامة قبل موعدها في أواخر العام الحالي.

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اتهامات بالفساد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مظاهرات باكستان مكافحة الفساد مكتب المحاسبة الوطني

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