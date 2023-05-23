استشاري يحذر الوالدين من ممارسات سلبية تؤثر على النمو النفسي الطبيعي للطفل

تواصل – فريق التحرير:

التربية النفسية للأطفال والأبناء، ليست بمعزل عن التربية الدينية والأخلاقية والصحية أو الجسدية، حيث يؤكد الخبراء، على أهمية التنشئة النفسية السليمة للأطفال منذ نعومة أظفارهم.

وفي هذا السياق، أوضح استشاري الطب النفسي د. محمد اليوسف أن من أهم الاحتياجات للنمو النفسي الطبيعي هو التصالح مع الذات، وتقبلها.

النمو النفسي الطبيعي للطفل

وأضاف اليوسف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ولهذا على الوالدين تشجيع ذلك منذ مراحل مبكرة، أو على الأقل الامتناع عن تعطيل ذلك والذي قد يحدث بسبب الاستعجال بالانتقادات والتسرع بالتعليقات السلبية التي تعطل نمو الطفل العاطفي !”.

ويؤكد خبراء التربية أن تربية وتنشئة الأطفال التربية الصحيحة تتطلب الصبر والأناة والحكمة من أولياء الأمور لتنشئة جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية والاندماج في المجتمع ويشارك في مسيرة بناء الوطن.

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