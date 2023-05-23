جرأة في إزهاق الأرواح.. مليشيا الحوثي تنهي حياة شاب

تواصل – فريق التحرير:

قتلت مليشيا الحوثي الإرهابية، شابا بمحافظة إب، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

وقالت مصادر محلية إن شابا اسمه رياض أمين الشهاري، قتل برصاص عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، في منقطة نقيل “العقاب” بعزلة “خباز” بمديرية العدين غرب محافظة إب.

30 حالة اختطاف

وسبق اختطاف الشاب المقتول قبل أسبوعين، من قبل مليشيا الحوثي، وأفرجت عنه في وقت لاحق بعد دفع أسرته جبايات مالية كبيرة لقيادات المليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا اختطفت خلال الأيام والأسابيع الماضية، أكثر من 30 شخصا من أبناء منطقة “خباز” بمديرية العدين.

عمليات مداهمات

ومنذ أسابيع، تمارس مليشيا الحوثي، عمليات مداهمات وإقتحامات للمنازل وإنتهاكات واسعة وإختطافات لأبناء أسرة بيت الشهاري، يقف خلفها القيادي الحوثي أبو حسين الهاروني والذي عينته المليشيا مشرفا لمديرية العدين.

وتقوم قيادات المليشيا بتغذية صراع قبلي في منطقة “خباز” بهدف تفتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي وإشعال الفتن بين الأسر والقبائل المحلية، بهدف السيطرة عليها والتحكم بها.

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