الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدء التحقيق مع عمران خان وإنكار للاتهامات ودعوة لانتخابات مبكرة
بردية في عقبة ضلع وسيول عارمة بالمجمعة (فيديو)
استشاري يحذر الوالدين من ممارسات سلبية تؤثر على النمو النفسي الطبيعي للطفل
عبر 3 طرق.. كيفية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية في “توكلنا”
جرأة في إزهاق الأرواح.. مليشيا الحوثي تنهي حياة شاب
10.3 مليار.. التنمية الوطني يساهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

مشهد مؤثر.. سيول تجرف قطيعًا من الإبل في وادي ضمد

مشهد مؤثر.. سيول تجرف قطيعًا من الإبل في وادي ضمد

مشهد مؤثر.. سيول تجرف قطيعًا من الإبل في وادي ضمد
١٢:٤٦:٥٣ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سيول عارمة تجرف قطيعاً من الإبل في وادي ضمد بمنطقة جازان.

سيول تجرف قطيعاً من الإبل

وأظهر المقطع المتداول، قطيعاً من الإبل وسط سيول عارمة في ضمد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وهطلت مساء أمس، الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

أمطار على ثلاث مناطق

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ وزخاتٍ من البرد؛ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.

أيضا هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير والواديين ، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

اقرأ أيضا:

عسير.. أكوام البرد تغلق طرق بني عمرو وسيول عارمة في بيشة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإبل جازان سيول ضمد قطيع من الإبل

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. عائلة الزعاق تحتفل به عقب صدق توقعاته بشأن موعد عيد الفطر

شاهد.. عائلة الزعاق تحتفل به عقب صدق توقعاته بشأن موعد عيد الفطر

١١:٤٦ م، الجمعة، ٢١ أبريل ٢٠٢٣
«غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ»..تلاوة خاشعة للشيخ «بن حميد» من صلاة الفجر

«غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ»..تلاوة خاشعة للشيخ «بن حميد» من صلاة الفجر

٠٨:١٧ ص، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٠
شاهد.. ما حدث لـ«ضب» بسبب الجفاف؟

شاهد.. ما حدث لـ«ضب» بسبب الجفاف؟

٠٤:٢٢ م، الأحد، ١١ فبراير ٢٠١٨
يداوم على صلاة الجماعة .. مغربي يعيش ببريطانيا وهذا نشاطه في الـ 72 من عمره (فيديو)

يداوم على صلاة الجماعة .. مغربي يعيش ببريطانيا وهذا نشاطه في الـ 72 من عمره (فيديو)

٠١:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *