مشهد مؤثر.. سيول تجرف قطيعًا من الإبل في وادي ضمد

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سيول عارمة تجرف قطيعاً من الإبل في وادي ضمد بمنطقة جازان.

سيول تجرف قطيعاً من الإبل

وأظهر المقطع المتداول، قطيعاً من الإبل وسط سيول عارمة في ضمد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وهطلت مساء أمس، الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

أمطار على ثلاث مناطق

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ وزخاتٍ من البرد؛ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.

أيضا هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير والواديين ، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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