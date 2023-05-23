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المملكة وأمريكا تجددان تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان
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المملكة وأمريكا تجددان تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان

المملكة وأمريكا تجددان تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان

المملكة وأمريكا تجددان تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان
١٢:٠٧:٢١ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

جددت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة، في مدينة جدة، بتاريخ 20 مايو 2023م.

وتم ذلك بعد مضي خمسة أسابيع على الصراع المستمر، فالشعب السوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وإلى عودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكناً في ظل وقف إطلاق النار المؤقت.

انتهاكات لوقف إطلاق النار

ولاحظ المسهّلون (المملكة والولايات المتحدة) خلال هذه المحادثات أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية خلال فترة الـ 48 ساعة، وقبل بدء وقف إطلاق النار.

وبالرغم من أن القتال في الخرطوم أخف شدةً عن ذي قبل، إلا أن المسهلين أبلغوا طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة.

انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق اليوم في جدة في نقاشات بنّاءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين.

ونظراً لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجةٍ لهذا الصراع المدمّر، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.

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الكلمات الدلالية:
السودان المملكة الولايات المتحدة وقف إطلاق النار

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