الأربعاء 4 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 4 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 23 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:18 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:55، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:06 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:53 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 4 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 4 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:14

المدينة – 4:06

الرياض – 3:38

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:33

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:56

المدينة – 7:03

الرياض – 6:35

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:26

المدينة – 8:33

الرياض – 8:05

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