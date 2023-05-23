والدة ضحية ضابط الكويت أمام المحكمة :”ليش تقتل صديقك وأخاك وكنت تأكل في بيتنا؟”

تواصل- فريق التحرير:

شهد جلسة محاكمة الضابط الكويتي المتهم بقتل أحد المواطنين والذي كانت تربطه به علاقة صداقة، تصريحات من أم الضحية كانت مؤثرة للجميع، وسط حضور عدد كبير من المواطنين والمحامين.

تأجيل المحاكمة

وعقدت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل المواطن الكويتي عبدالعزيز الزعتري في منطقة مبارك الكبير، وأصدرت قرارها بتأجيلها إلى جلسة 20 يونيو المقبل لتقديم الدفاع.

وقررت المحكمة نظر القضية في آخر الجلسة لتنتهي من نظر 36 قضية أخرى، وذلك حتى تتفرغ لهذه القضية، نظراً للحضور الكبير الذي صاحبها.

والدة الضحية

وتقدمت والدة الزعتري- حسب صحيفة القبس الكويتية- إلى منصة المحكمة وطلبت التحدث، فسمح لها القاضي بذلك، وقالت باكيةً: “اللهم لا اعتراض، لكن طريقة موت ولدي مؤلمة”.

وتابعت بالقول: “تخيلوا كيف رأيت ابني غارقاً في دمائه أمام باب البيت الذي كان دائماً يجلس فيه مع صديقه الذي قتله”.

ليش تقتل صديقك

وخاطبت والدة الضحية المتهم قائلةً: “ليش تقتل صديقك وأخاك، وقد كنت تأكل في بيتنا؟”.

وخلال استجوابه، أجاب المتهم عن جميع الأسئلة التي وجهها إليه القاضي حول ارتكابه الجريمة وملابساتها، وهل كان حائزاً لسلاح ناري؟ وهل كان متعاطياً وقت إطلاقه النار على الضحية؟ فأجاب بالقول: “لا أتذكر”.

دفاع المتهم

وبعد ذلك تقدم دفاع المتهم إلى القاضي وطلب أن يتلو بياناً من أسرة المتهم، ثم طلبت منه المحكمة التقدم بطلباته في القضية، فطلب إحالة موكله إلى مستشفى الطب النفسي لاستكمال علاجه، مؤكداً أنه يعاني منذ عام 2020 من مرض الانفصام.

كما تقدم دفاع المجني عليه بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 5001 دينار، وطلب أجلاً للاستعداد للمرافعة في وقائع القضية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في أبريل الماضي إلقاء القبض على المشتبه بارتكابه جريمة القتل التي وقعت في منطقة مبارك الكبير وراح ضحيتها المواطن عبدالعزيز الزعتري.

بين القاضي والمتهم

في بداية الجلسة التي شهدها حشد من ذوي الضحية، حيث اضطر رجال الأمن إلى منع الوقوف والاكتفاء بمن امتلأت بهم كراسي قاعة المحكمة، دار الحوار التالي بين القاضي والمتهم:

القاضي: هل قمت بقتل المجني عليه عبدالعزيز الزعتري؟

المتهم: لا اتذكر.

القاضي: هل قمت بحيازة سلاح ناري غير مرخص؟

المتهم: لا أتذكر.

القاضي: هل كنت تحوز ذخيرة سلاح ناري؟

المتهم: لا أتذكر.

القاضي: هل كنت متعاطياً في وقت ارتكاب الواقعة؟

المتهم: لا أتذكر.

اقرأ أيضا

“كان ينوي قتل العائلة كلها لكن السلاح تعطل”.. اعترافات قاتل والده في الكويت