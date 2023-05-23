الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة وأمريكا تجددان تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من إندونيسيا متجهة إلى المملكة
خدمة الوظائف.. فتح باب التقديم في “تطوير للخدمات التعليمية” عبر هذا الرابط
تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في جميع مدارس وادي الدواسر
مشاكل صحية تهدد الحياة.. دراسة تحذر من خطورة السمنة على الشباب
هطول أمطار غزيرة على طريف والباحة وعسير

الرئيسية

 /

محليات

 /

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من إندونيسيا متجهة إلى المملكة

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من إندونيسيا متجهة إلى المملكة

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من إندونيسيا متجهة إلى المملكة
١٢:٠٦:٥٥ ص، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية إندونيسيا – اليوم – إلى المملكة عبر صالة المغادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وجاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية بإندونيسيا ياقوت خليل قوماس.

مبادرة طريق مكة

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

اقرأ أيضا

طريق مكة..  وصول أولى رحلات المستفيدين من باكستان إلى المملكة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحجاج والمعتمرين طريق مكة وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الصحة يعترف بصعوبات تواجه الرعاية الطبية في الوزارة

وزير الصحة يعترف بصعوبات تواجه الرعاية الطبية في الوزارة

١١:٣١ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١١
«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

٠٢:١٢ م، الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٠
توقعات «الأرصاد»: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

توقعات «الأرصاد»: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

٠٧:٢١ ص، الأثنين، ٣٠ مايو ٢٠٢٢
أمانة جدة تواجه الحوادث بخمسة جسور مشاة “عاجلة”

أمانة جدة تواجه الحوادث بخمسة جسور مشاة “عاجلة”

٠٤:١٦ م، الأثنين، ٠١ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *