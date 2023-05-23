تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء في جميع مدارس وادي الدواسر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم وادي الدواسر، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي وذلك ليوم غد الأربعاء الموافق: ١٤٤٤/١١/٤هـ.

تقرير الأرصاد

وقالت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ( منصة مدرستي ) وذلك ليوم غد الأربعاء الموافق: ١٤٤٤/١١/٤هـ”.

جامعة الطائف

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تقرير الأرصاد

وقالت الجامعة في بيان لها :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها”.

محايل عسير

وأمس، أعلنت تعليم محايل عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 3-11-1444هـ ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير.

وأضافت أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن #جامعة_الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في #جامعة_الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى،… pic.twitter.com/fYj6LdphCx — جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) May 23, 2023

بناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ( منصة مدرستي ) وذلك ليوم غد الأحد الموافق: ١٤٤٤/١١/١هـ pic.twitter.com/WzK0QyCksK — إدارة تعليم وادي الدواسر (@MOE_WDI) May 20, 2023

تعليم نجران

والخميس، أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس ومكاتب ‎التعليم بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة.

وأوضحت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر منصة “مدرستي” للطلبة

وبيّنت أن الدراسة ستكون عبر منصة “مدرستي” للطلبة والمنسوبين والمنسوبات.

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الدراسة في جامعة نجران عبر “البلاك بورد”

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، للطلبة في المقر الرئيس وفروعها، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

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الدراسة في “التقني والمهني” عبر “التدريب الإلكتروني”

فيما قررت إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظاتي حبونا ويدمة، حيث ستكون الدراسة للفترتين الصباحية والمسائية عبر منصة “التدريب الإلكتروني”.

▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران جابرمدخلي:تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة،لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع pic.twitter.com/nfUubRhkcK — إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) May 17, 2023

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.