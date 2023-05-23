خدمة الوظائف.. فتح باب التقديم في “تطوير للخدمات التعليمية” عبر هذا الرابط

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تطوير التطبيقات:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات : غير محدد.

الخبرة: غير محدد.

مدير المشروع:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

خبرة: 6- 7 سنوات من الخبرة العملية في إدارة المشاريع (الأفضلية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات)

شهادة PMP

فطنة تجارية قوية في تخطيط وإدارة المشاريع

مهارات شفهية وكتابية وتنظيمية قوية.

خبير التعليم الإلكتروني:

المؤهلات والخبرات:

تخطيط المشروع ورصد التقدم ، بما في ذلك مراقبة الميزانية ومراقبة المعالم.

مبدع في حل المشكلات ، قادر على بناء خطط للطوارئ والتعامل مع المواقف العصيبة باحترافية.

مهارات قوية في التفاوض والعرض التقديمي.

مهارات الاتصال الفعال كتابيًا ولفظيًا.

القدرة والمهارات القيادية والإدارية القوية.

القدرة على تعدد المهام والعمل في بيئة سريعة الخطى وحساسة للوقت.

خبرة في التعليم الإلكتروني / إنتاج التعلم عبر الإنترنت.

البكالوريوس أو الماجستير في: التصميم التعليمي أو تكنولوجيا التعليم / علوم الكمبيوتر.

خبرة 8 سنوات في حلول التعلم الإلكتروني أو مجال تكنولوجيا التعليم.

عن الشركة:

تأسست شركة التعليمية – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في 18 مايو 2012م، لتطوير النظم التعليمية للحصول على التعليم الأمثل في القرن الحادي والعشرين. وتتطلع “التعليمية” في رؤيتها لأن تكون الشريك الأول في الحلول التعليمية المبتكرة والكاملة، إيماناً منها بأن التعليم أحد دعائم الدول المتقدمة التي تسعى للريادة والتميز. في وقت أضحى الاهتمام بالتعليم ضرورة حتمية على المجتمعات التي ترغب في أن يكون التعليم محوراً أساسياً، وركيزة، ويحقق التوافق بين مخرجاته وبين احتياجات سوق العمل.

طريقة التقديم:

أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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