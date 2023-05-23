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مشاكل صحية تهدد الحياة.. دراسة تحذر من خطورة السمنة على الشباب

مشاكل صحية تهدد الحياة.. دراسة تحذر من خطورة السمنة على الشباب

مشاكل صحية تهدد الحياة.. دراسة تحذر من خطورة السمنة على الشباب
١١:١١:٥٩ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر شديدة للبدانة والسمنة وزيادة الوزن على الشباب والتي قد تصل لحد الوفاة.

وتفصيلا، كشفت نتائج دراسة سويدية جديدة أن الزيادة المضطردة في الوزن خلال سنوات الشباب لدى الرجل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني والمميت.

أضرار شديدة الخطورة

وأوضحت نتائج الدراسة أن الرجال الذين اكتسبوا كجم واحداً في المتوسط سنوياً من سن 17 إلى 29 عاماً زاد لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني بنسبة 13%، وسرطان البروستاتا المميت بنسبة 27%.

تشخيص الحالة الصحية

الدراسة أجراها باحثون من جامعة لوند بالسويد، ووجدوا أن الرجال الذين اكتسبوا حوالي نصف كغم سنوياً على مدار حياتهم، زاد لديهم خطر الإصابة بالسرطان العدواني بنسبة 10%، وارتفع خطر الإصابة بسرطان قاتل بنسبة 29%، وفقا لموقع “مديكال نيوز توداي.

وخلال الدراسة، تتبع الباحثون البيانات الصحية لأكثر من 254 ألف رجل بين عامي 1963 و2014. وتم وزن المشاركين 3 مرات على الأقل بين سن 17 و60 عاماً.

وبينت الدراسة أن الفحوصات الدورية والمبكرة تساعد على تشخيص أنواع غير عدوانية من سرطان البروستاتا قبل أن تصبح أكثر خطورة وتسبب الوفاة.

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الكلمات الدلالية:
البدانة السرطان السمنة الشباب الصحة مخاطر السمنة

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