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حارق القرآن الكريم في روسيا: أشعر بذنب شديد وأعتذر لجميع مسلمي العالم
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حارق القرآن الكريم في روسيا: أشعر بذنب شديد وأعتذر لجميع مسلمي العالم

حارق القرآن الكريم في روسيا: أشعر بذنب شديد وأعتذر لجميع مسلمي العالم

حارق القرآن الكريم في روسيا: أشعر بذنب شديد وأعتذر لجميع مسلمي العالم
١٠:٤٦:٤٤ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

“أشعر بذنب شديد وأطلب الصفح من جميع مسلمي العالم”، هكذا قال نيكيتا جورافيل حارق القرآن الكريم في مدينة فولغوغراد الروسية عشية مثوله أمام المحكمة.

اعتذار لكل مسلم

وقال: “أعتذر لجميع المسلمين في العالم، كان سلوكي سيئا للغاية أشعر بالذنب الشديد أمام كل المسلمين في العالم”

وزعم جورافيل، في وقت سابق في اعترفاته، بأنه أقدم على هذه الجريمة بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

اتهامات مخابراتية

وحملت مصادر في أجهزة الأمن الروسية مسؤولية تدبير هذه الجريمة للمخابرات الأمريكية، معتبرة أن مخابرات كييف تعمل بإشراف أمريكي وبريطاني مباشر.

وارتكب جورافيل جريمته خلال استضافة مدينة تتارستان منتدى التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي.

يشار إلى أن شرطة فولغوفراد رحّلت جورافيل إلى جمهورية الشيشان، ليمثل أمام محققين مسلمين، بطلب من أوساط دينية وأهلية في الشيشان، ومناطق روسية أخرى.

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الكلمات الدلالية:
اعتذار حارق القرآن اوكرانيا حرق القرآن الكريم روسيا

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