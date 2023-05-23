هطول أمطار غزيرة على طريف والباحة وعسير

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هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

أمطار غزيرة على الباحة

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ وزخاتٍ من البرد؛ شَمِلَتْ مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتِ الأرضُ.

أمطار غزيرة بعسير

كذلك هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير والواديين، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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