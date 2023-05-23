الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مواجهة بين قاذفات أمريكية ومقاتلات روسية .. ماذا يحدث في بحر البلطيق؟
صورة لانفجار البنتاجون تتسبب في ورطة بتويتر بسبب “العلامة الزرقاء”
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شمال غربي إيران
أسعد ثاني شعب في العالم.. خليجي
وظائف شاغرة في 18 مدينة على مستوى المملكة
بريطانيا تتخذ قرارًا قاسيًا بحق الطلاب الأجانب.. ماذا عن عائلاتهم؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

مواجهة بين قاذفات أمريكية ومقاتلات روسية .. ماذا يحدث في بحر البلطيق؟

مواجهة بين قاذفات أمريكية ومقاتلات روسية .. ماذا يحدث في بحر البلطيق؟

مواجهة بين قاذفات أمريكية ومقاتلات روسية .. ماذا يحدث في بحر البلطيق؟
١٠:١١:١٦ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنها أرسلت إحدى طائراتها الحربية لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.

مواجهة بين قاذفات أمريكية ومقاتلات روسية

وأوضحت الدفاع الروسية أنه بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة، استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا بعد تمديد روسيا اتفاق تصدير الحبوب.

اقرأ أيضا:

بعد تمديد روسيا اتفاق الحبوب.. استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا 

وتفصيلا، أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مركز إسطنبول المشرف على حركة السفن ضمن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، سجل استئناف عبور السفن من وإلى أوكرانيا.

اتفاق تصدير الحبوب

وأضاف فرحان حق، أنه للمرة الأولى منذ 4 مايو الجاري، سمح المركز المشترك للسفن الجديدة بالمشاركة في “مبادرة البحر الأسود”، لافتا إلى أنه سجل اليوم مرور 3 سفن متجهة إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، فيما انطلقت 3 سفن أخرى من المينائين المذكورين، وفقا لالة أنباء “تاس”.

اقرأ أيضا:

ثمَّن الوساطة السعودية.. رئيس أوكرانيا: لم نتخذ قرار الحرب التي شنتها روسيا (فيديو)

 

 

الكلمات الدلالية:
أمريكا البلطيق روسيا موسكو واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. انهيار صخري يوقف أعمال الحفر لإنقاذ الطفل ريان

عاجل.. انهيار صخري يوقف أعمال الحفر لإنقاذ الطفل ريان

٠١:٢٣ ص، الجمعة، ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
المملكة تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

المملكة تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية

٠٨:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
توكل كرمان: الحوثيون يحرمون الرئيس “هادي” من حقوق السجين

توكل كرمان: الحوثيون يحرمون الرئيس “هادي” من حقوق السجين

٠١:٤١ ص، الأحد، ٢٥ يناير ٢٠١٥
رئيس وزراء تركيا: ليس لنا أطماع في سوريا من عملية «درع الفرات»

رئيس وزراء تركيا: ليس لنا أطماع في سوريا من عملية «درع الفرات»

٠٣:٤٣ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *