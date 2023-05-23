مواجهة بين قاذفات أمريكية ومقاتلات روسية .. ماذا يحدث في بحر البلطيق؟

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنها أرسلت إحدى طائراتها الحربية لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.

مواجهة بين قاذفات أمريكية ومقاتلات روسية

وأوضحت الدفاع الروسية أنه بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة، استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا بعد تمديد روسيا اتفاق تصدير الحبوب.

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وتفصيلا، أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مركز إسطنبول المشرف على حركة السفن ضمن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، سجل استئناف عبور السفن من وإلى أوكرانيا.

اتفاق تصدير الحبوب

وأضاف فرحان حق، أنه للمرة الأولى منذ 4 مايو الجاري، سمح المركز المشترك للسفن الجديدة بالمشاركة في “مبادرة البحر الأسود”، لافتا إلى أنه سجل اليوم مرور 3 سفن متجهة إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، فيما انطلقت 3 سفن أخرى من المينائين المذكورين، وفقا لالة أنباء “تاس”.

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